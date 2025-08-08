GENERANDO AUDIO...

No se reportan heridos. Foto: Genaro Zepeda/Ilustrativa

Una fuerte explosión sacudió a la comunidad de Tlaltzala, en Soledad Atzompa, Veracruz, cuando una pipa que descargaba gas L.P. estalló, provocando daños en, al menos, 12 viviendas.

El siniestro ocurrió la tarde de ayer, 7 de agosto, mientras el vehículo abastecía gas a una ferretería; en el lugar también se encontraba estacionado un auto particular. Tras la explosión, la pipa, el comercio y el vehículo quedaron completamente calcinados. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales.

De acuerdo con versiones preliminares, el accidente habría comenzado cuando un montacargas golpeó de manera accidental la pipa durante la descarga. Esto provocó una fuga de combustible que derivó en una fuerte explosión y, posteriormente, en un incendio que se propagó con rapidez.

12 casas quedaron reducidas a escombros tras explosión de pipa en Veracruz

En redes sociales circula un video que deja ver la magnitud de los daños en las casas que se encuentran reducidas a escombros y estructuras retorcidas esparcidas por varios metros, “como si una bomba hubiera estallado en la zona”, según usuarios.

Las imágenes muestran a varias personas observando con tristeza lo que quedó de sus hogares; en algunas viviendas solo permanecen en pie los castillos de concreto, mientras que los tabiques y láminas yacen destruidos en el suelo.

De acuerdo con la prensa local, elementos del Cuerpo de Bomberos y unidades de abasto de agua del Ayuntamiento de Soledad Atzompa acudieron rápidamente para sofocar las llamas y evitar que el fuego alcanzara más viviendas.

El saldo hasta el momento es de 12 casas con afectaciones considerables y la pérdida total de la pipa, la ferretería y un vehículo particular. Las autoridades continúan evaluando los daños y determinando las acciones de apoyo para las familias afectadas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]