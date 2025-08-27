Fuerte video: automovilista invade carril e impacta de frente a motociclista en Xico, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

En Veracruz, un auto embistió a un motociclista. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Xico, Veracruz, una cámara de seguridad captó un fuerte accidente, donde un automóvil invadió un carril e impactó de frente a un motociclista.

Fuerte video en Veracruz

El accidente ocurrió el pasado 26 de agosto. En el video, difundido en redes sociales, se observa cómo un automóvil tipo Chevy invade el carril contrario. Al parecer, el conductor no calculó la distancia y terminó chocando de frente contra un motociclista.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Todo sucedió en cuestión de segundos, por lo que el motociclista no tuvo tiempo de frenar. El impacto fue tan violento que perdió el casco al momento de la colisión.

Medios locales reportaron que el motociclista fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

En el video también se aprecia cómo, tras el choque, el auto arrastra por varios metros al motociclista, quien finalmente cae al suelo. El clip se corta justo en ese momento.

Consejos para conducción en moto

Ante estos accidentes, es importante recordar algunos consejos para conducir de manera segura: