Fuerte video: automovilista invade carril e impacta de frente a motociclista en Xico, Veracruz
En Xico, Veracruz, una cámara de seguridad captó un fuerte accidente, donde un automóvil invadió un carril e impactó de frente a un motociclista.
Fuerte video en Veracruz
El accidente ocurrió el pasado 26 de agosto. En el video, difundido en redes sociales, se observa cómo un automóvil tipo Chevy invade el carril contrario. Al parecer, el conductor no calculó la distancia y terminó chocando de frente contra un motociclista.
Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:
Todo sucedió en cuestión de segundos, por lo que el motociclista no tuvo tiempo de frenar. El impacto fue tan violento que perdió el casco al momento de la colisión.
[TE PUEDE INTERESAR: Captan a sujeto arrastrar a perrito en Veracruz; lo amarró a una camioneta]
Medios locales reportaron que el motociclista fue trasladado a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.
En el video también se aprecia cómo, tras el choque, el auto arrastra por varios metros al motociclista, quien finalmente cae al suelo. El clip se corta justo en ese momento.
Consejos para conducción en moto
Ante estos accidentes, es importante recordar algunos consejos para conducir de manera segura:
- Siempre usa casco y equipo de protección: el casco reduce en más del 70% el riesgo de lesiones graves en la cabeza
- Hazte visible: usa ropa con colores llamativos o reflejantes, y enciende tus luces aunque sea de día
- No circules entre autos a gran velocidad: hacerlo puede provocar accidentes. Si lo haces, que sea con precaución y sin rebasar por la derecha
- Evita frenar bruscamente: aprende a frenar con ambos frenos de forma equilibrada. Un mal frenado puede hacerte perder el control
- Verifica tu motocicleta antes de salir: revisa frenos, luces, llantas y nivel de aceite. Más vale prevenir que lamentar