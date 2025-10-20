Fuertes lluvias complican trabajos de limpieza en Poza Rica

GENERANDO AUDIO...

Las lluvias volvieron a Poza Riza. Foto: Cuartoscuro

A más de una semana de la inundación que devastó Poza Rica y varios municipios del norte de Veracruz, las lluvias volvieron a golpear a la región ayer, domingo 19 de octubre, generando preocupación entre los habitantes que continúan las labores de limpieza.

Las nuevas precipitaciones se registraron en plena recuperación, cuando decenas de familias y voluntarios se encontraban retirando lodo, escombros y muebles dañados por el desbordamiento del río Cazones. En varias colonias aún persisten zonas anegadas, calles intransitables y viviendas sin energía eléctrica.

Lluvias vuelven a inundar calles y complican la limpieza, según vecinos de Poza Rica

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes y videos del momento en que la lluvia comenzó a caer con fuerza, lo que complicó nuevamente los esfuerzos de limpieza y encendió la alerta entre la población.

A través de plataformas como Facebook, TikTok y X, se difundieron videos donde se observa cómo una familia debe abandonar su vivienda y refugiarse en la casa de un vecino, llevando únicamente su comida en platos para no perderla entre el agua. La escena, captada por otros habitantes, refleja el cansancio y la preocupación de quienes aún no logran recuperarse de la emergencia pasada.

En otras grabaciones, se aprecia cómo la intensa lluvia vuelve a inundar calles en el fraccionamiento La Floresta, colonia las Gaviotas y otras zonas donde hace apenas unos días estaban llenas de lodo y objetos apilados. Muebles, colchones y electrodomésticos que habían sido rescatados durante la primera inundación ahora son afectados por los chubascos.

De acuerdo con usuarios, esto ha complicado significativamente las labores de limpieza, pues el agua arrastra la basura acumulada, genera más lodo y retrasa los trabajos de desinfección que realizan vecinos y voluntarios.

Durante la madrugada de este lunes, las lluvias se intensificaron sobre Poza Rica, aunque Protección Civil reportó que no se han registrado afectaciones graves adicionales. Sin embargo, el panorama sigue siendo de incertidumbre, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío número 8 continuará provocando lluvias fuertes a muy fuertes en el norte de Veracruz.

Mientras tanto, las familias pozarricenses siguen intentando avanzar entre el lodo, la humedad y el temor de que una nueva lluvia vuelva a dejarlo todo bajo el agua.