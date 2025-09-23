Gobierno de Veracruz defiende a alcaldesa de Colipa

GENERANDO AUDIO...

Ricardo Ahued, secretario de Gobierno, explicó su situación. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Veracruz desmintió los señalamientos sobre una presunta retención de la alcaldesa de Colipa, Gabriela Ortega Molina, ocurrida durante un operativo federal en un rancho vinculado, de acuerdo con versiones locales, a familiares del exlíder del narcotráfico Rafael Caro Quintero.

En conferencia de prensa, la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle García, junto con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informaron del operativo, así como revelaron que la alcaldesa estuvo internada durante el fin de semana pasado.

Cateo a cargo de fuerzas federales

La gobernadora Rocío Nahle García y el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informaron que únicamente elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano ejecutaron el cateo en el rancho conocido como “Los Quintero”, sin intervención de corporaciones estatales.

Ahued aclaró que Ortega Molina se presentó durante la mañana de este lunes en el Palacio de Gobierno. Durante su encuentro, la funcionaria destacó que estuvo al tanto del operativo federal.

De la misma manera, la presidenta municipal le entregó comprobantes que señalan que estuvo internada por problemas de salud durante el fin de semana, aunque no detalló cuáles fueron las complicaciones o dónde fue atendida.

“Alrededor de las 8:00 u 8:30 recibí a la alcaldesa. Me explicó que estaba al tanto del operativo federal, que no tiene ningún problema legal y que está atenta a las investigaciones”, comentó.

La administración estatal puntualizó que no hay orden de aprehensión ni acusaciones formales en contra de Gabriela Ortega Molina.

Operativo bajo investigación

El cateo en “Los Quintero” ha sido relacionado, en medios locales, con la búsqueda de un empresario secuestrado el 18 de julio. No obstante, el Gobierno de Veracruz indicó que ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni las fuerzas federales han compartido información oficial sobre esa posible conexión.

En este contexto, Ahued Bardahuil fue enfático al señalar: “En Veracruz no se protege a nadie, esa es la instrucción de la gobernadora. Aquí se aplica la ley, sea quien sea”.

