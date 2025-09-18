Graban a elementos de la SSP Tuxpan robando combustible de una pipa asegurada

GENERANDO AUDIO...

El robo se realizó sin prisas. Foto: Cuartoscuro

En Tuxpan, Veracruz, se viralizó un video que exhibe a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) “ordeñando” una pipa asegurada. El combustible, que debió ser entregado a la Fiscalía, terminó siendo desviado por los uniformados.

Elementos de SSP roban combustible de pipa asegurada en Tuxpan; video

La grabación, de apenas 10 segundos, muestra a dos policías de la Región II sustrayendo combustible de una pipa asegurada.

En la toma se aprecia cómo los elementos colocan un tubo de PVC en la válvula de la pipa, de color blanco, para extraer el hidrocarburo. De manera coordinada, uno de ellos sostiene el tubo, mientras el otro acomoda los recipientes de plástico que sirven como contenedores improvisados. Todo el combustible es trasvasado directamente a varios botes que ya estaban listos en la caja de una camioneta pick-up.

Lo que más llamó la atención de los usuarios, es que los oficiales realizan la maniobra sin mostrar prisa o preocupación, como si se tratara de una acción cotidiana. El ángulo de la grabación permite ver que no intentan ocultarse; los uniformados trabajan a la vista y con total naturalidad.

Según el protocolo, todo combustible asegurado tiene que ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para su resguardo e investigación. Sin embargo, las imágenes revelan que este procedimiento no se cumplió, levantando serias dudas sobre el manejo del hidrocarburo por parte de los agentes.

Usuarios en redes sociales señalaron que este tipo de prácticas dañan la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad de Veracruz, mientras que colectivos anticorrupción han pedido una investigación inmediata para deslindar responsabilidades.

Hasta ahora, la Secretaría de Seguridad Pública estatal no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, pero se espera que en las próximas horas se pronuncie debido a la viralización del caso.

