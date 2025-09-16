Graban maltrato animal en Veracruz: se ríen mientras arrastran a un perrito en auto en Coatzacoalcos
Un nuevo caso de maltrato animal se ha viralizado en Veracruz, luego de que se difundiera un video que muestra a un perro siendo arrastrado por un vehículo en Coatzacoalcos, mientras personas alrededor se ríen sin remordimiento. La grabación fue compartida en redes sociales y ha provocado indignación entre los internautas.
Maltrato animal: captan a conductores que arrastran a perro en calles de Veracruz
En el clip, que dura apenas 12 segundos, fue captado por testigos que se encontraban transitando en un auto atrás del de los violentadores en la colonia Las Palmas. En las imágenes se observa un auto azul metálico arrastrando a un perro mediano, de color blanco con café y negro, por la ventana.
Uno de los pasajeros trató de enfocar las placas del vehículo para identificar a los responsables, logrando capturar parcialmente las siglas “FDP”. Durante la grabación, se escucha cómo uno de los ocupantes del auto comenta que quiere bajar a ayudar al perro, pero su acompañante responde entre risas: “déjalo, Jorge”.
Usuarios de redes sociales han expresado su repudio absoluto ante la escena y hacen un llamado a las autoridades para localizar a los responsables y aplicar sanciones conforme a la ley.
¿Cómo se sanciona el maltrato animal en Veracruz?
En Veracruz, el Código Penal establece, en su artículo 264, que toda persona que cometa actos de maltrato o crueldad contra cualquier animal, provocándole sufrimiento o heridas, puede recibir una pena de seis meses a dos años de prisión y una multa de cincuenta a cien días de salario mínimo.
- Si conoces algún caso de maltrato, puedes denunciar al 089 de manera anónima.