Erik Alejandro Rojas tiene cáncer y lleva su tratamiento en el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, en Veracruz. En un video, difundido en redes sociales, denunció que el aire acondicionado no funciona y “hace un calor infernal”; además, declaró que las altas temperaturas ayudan a la proliferación de bacterias.

El joven indicó que está en una etapa de riesgo de infecciones y decidió hacer un video para que se resuelva el problema, pues afecta también a otros pacientes.

“No me parece justo. Sé que hay gastos y problemas, pero me he cuidado mucho y ni el cáncer y la quimioterapia me están venciendo. (Y que venga) un calor, que prolifera más microbios, (que me provoque) una infección y tenga una repercusión grave en mi salud; por eso hago este video”.