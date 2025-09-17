Hijo del alcalde de Miahuatlán y su novia lanzan disparos desde el Palacio Municipal

GENERANDO AUDIO...

Ningún caso ha sido investigado por las autoridades. Foto: Gettyimages

En redes sociales, se viralizó un video donde se observa a Óscar Suárez Morales, hijo del presidente municipal de Miahuatlán, Veracruz, disparando un arma junto a su pareja sentimental, Nadine Aburto, durante los festejos patrios del 15 de septiembre.

Para celebrar: hijo y nuera del alcalde de Miahuatlán disparan arma por festejos de 15 de septiembre

Los hechos habrían ocurrido tras concluir el acto protocolario del Grito de Independencia, cuando la pareja se encontraba en lo que sería el balcón del Palacio Municipal. Fue el propio hijo del edil, militante de Morena, Héctor Óscar Suárez Sánchez, quien compartió las grabaciones en sus historias de Instagram.

En uno de los videos se observa a Nadine Aburto vistiendo blusa negra y jeans, accionando un arma en, al menos,10 ocasiones mientras se encuentra en una campana del inmueble. Al terminar las detonaciones, la joven mira directamente a la cámara y la toma se corta de inmediato.

De acuerdo con la prensa local, un video en la cuenta de Nadine, mostraría el momento en el que el hijo del alcalde de Miahuatlán accionó el arma.

Una segunda publicación mostraba cómo continuaban los festejos en el municipio. Sin embargo, los clips fueron rápidamente replicados por usuarios en redes sociales, generando indignación y críticas hacia la pareja. Tras la difusión, las cuentas de Instagram tanto de Óscar Suárez Morales como de su novia fueron restringidas.

Hasta el momento, ni el alcalde ni el Ayuntamiento se han pronunciado oficialmente sobre el hecho.

Aparte de Miahuatlán, Veracruz registró otro caso de detonaciones en festejo patrio

Este no ha sido el único caso de funcionarios exhibidos con armas en plenas Fiestas Patrias. En el municipio de Aquila, que corresponde a la región de las Altas Montañas de Veracruz, se difundieron videos del alcalde Inocencio Ramírez Limón disparando al aire en el centro de la cabecera municipal.

Según medios locales, el edil habría accionado el arma tras dar el Grito de Independencia y, presuntamente, en estado de ebriedad, frente a pobladores, entre ellos menores de edad. Las imágenes también fueron ampliamente compartidas en redes sociales.

Al igual que en Miahuatlán, las autoridades pertinentes no se han pronunciado ante las grabaciones.

