Inundaciones históricas arrasan Poza Rica; reportan 41 municipios afectados

GENERANDO AUDIO...

Las inundaciones históricas en el norte de Veracruz dejaron severos daños en 41 municipios, siendo Poza Rica el punto más afectado, luego de que el río Cazones se elevara cuatro metros por encima de su nivel crítico tras las intensas lluvias registradas en la región.

Las calles quedaron cubiertas de lodo, casas destruidas y vehículos apilados entre árboles. Para los habitantes, esta es la peor inundación desde 1999, un golpe devastador que los tomó por sorpresa. Vecinos relataron que apenas lograron escapar del agua, mientras ahora buscan entre los escombros lo poco que pueden recuperar.

Poza Rica, el epicentro del desastre en Veracruz

En Poza Rica, familias enteras perdieron sus viviendas. “Pude salirme un día antes… si no, no hubiera alcanzado a salir”, contó María Elena Santos, vecina afectada que regresó para rescatar lo que quedó en su casa. Otros damnificados, como Jorge Ramírez, relataron que el agua subió “hasta casi dos metros”, afectando a toda la colonia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El Gobierno de Veracruz instaló puestos de Comando Regionales y desplegó a la Misión ECO junto con fuerzas de los tres órdenes de gobierno para atender la contingencia. Ricardo Ahued, secretario de Gobierno, informó que el principal objetivo es rescatar a las personas que aún permanecen aisladas, algunas en azoteas, mientras continúan las labores de apoyo en toda la zona norte.

Dos fallecidos y daños severos en Poza Rica

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas en la región. Con el descenso del nivel del río Cazones, comenzaron las tareas de limpieza, evaluación y reparación de daños, aunque cientos de familias siguen sin electricidad ni agua potable. Se espera que en los próximos días se habiliten más refugios temporales y se realicen censos para la entrega de apoyos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.