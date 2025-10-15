Las 3 fake news más sonadas sobre inundaciones en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Las devastadoras lluvias que azotaron Veracruz y otros estados del país a inicios de octubre han dejado daños materiales y pérdidas humanas, pero también desataron una ola de desinformación en redes sociales. Es por eso que te contamos las tres fake news más sonadas.

Mientras Poza Rica quedó sumergida bajo más de 8 metros de agua, en plataformas como TikTok y X (antes Twitter) circularon videos y publicaciones falsas que lograron millones de visualizaciones, generando alarma entre los internautas.

¿Cuáles son las fake news más sonadas sobre las inundaciones de Veracruz?

México registra 16 mil muertos

Uno de los videos más virales en TikTok alcanzó más de 5.4 millones de reproducciones al asegurar que las tormentas habían dejado 12 mil personas muertas y 32 mil 400 desaparecidas en 16 estados de México. El clip incluso afirmaba que el río Cazones en Veracruz “arrasó con cuatro pueblos” y que había “más de 90 mil familias sin hogar”. Más tarde, salió una segunda versión asegurando que ya iban 16 mil muertos.

Cabe destacar que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, se contabilizan 64 personas fallecidas y 65 no localizadas en cinco estados afectados.

2. Hombre se aferra a un poste en Poza Rica para no morir

Otro video, compartido con frases como “la imagen más dolorosa del desastre en Poza Rica”, muestra a un hombre colgado de un poste de luz, aparentemente arrastrado por la corriente.

El tiktok con 1.5 millones de reproducciones y más de 55 mil “me gusta” asegura que el hecho ocurrió en Poza Rica, pero de acuerdo con Google Leans, la tragedia sucedió el 16 de septiembre en el río Swarna, en el poblado de Tharkurpur, Prem Nagar de la India.

El video fue difundido originalmente por la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres de la India (NDRF) y retomado por medios internacionales como El Mundo.

3. Guatemala, Estados Unidos y Canadá enviaron ayuda humanitaria a Poza Rica

En TikTok también se popularizó un clip que aseguraba que había salido un primer avión de ayuda humanitaria de Guatemala para México, alcanzando más de 68 mil vistas. Posteriormente, el mismo clip destaca que también que Estados Unidos y Canadá habían enviado ayuda humanitaria para las inundaciones.

Sin embargo, los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y del Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco no reportan ningún vuelo o entrega de suministros.

¿Qué otras fake news suenan?

En X también circulan rumores sobre la apertura de las compuertas de la presa Necaxa, en Puebla, sin previo aviso, lo que supuestamente provocó el desbordamiento del río Cazones; sin embargo, no existe evidencia ni comunicado oficial que respalde esa versión.

Otro contenido viral afirma que el Gobierno de Veracruz “regaló estufas y refrigeradores nuevos” a los habitantes de Poza Rica, aunque los apoyos aún se encuentran en etapa de evaluación.

Y una publicación sugiere que Samuel García es el nuevo gobernador de Veracruz, una confusión surgida de un video manipulado con declaraciones antiguas del mandatario de Nuevo León.

¿Quién crea las fake news sobre las inundaciones de Veracruz?

Buena parte de estas publicaciones provienen de cuentas automatizadas o con contenido generado por inteligencia artificial, como @NewsIAMundo, una cuenta de TikTok con 637.9 K seguidores que se ha vuelto viral por difundir noticias falsas o descontextualizadas.

En varios de sus videos, el perfil muestra narraciones con voz sintética e imágenes creadas por IA, en las que se exagera el número de víctimas o se inventan ayudas internacionales.

Entre los comentarios, muchos usuarios expresan tristeza y solidaridad, sin notar que el contenido es falso, escribiendo frases como “qué dolor tan grande” o “amo México, fuerza hermanos”.