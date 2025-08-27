Lluvias en Veracruz dejan inundaciones; hay 4 muertos, entre ellos un menor de edad  

GENERANDO AUDIO...

Las lluvias dejaron afectaciones en Veracruz. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Decenas de carros varados y cientos de familias sin energía eléctrica, fue el saldo de una fuerte tormenta que se registró la noche del martes en Veracruz, generadas por una vaguada del Golfo de México, que interactuó con el eje de la Onda Tropical 26.

Por las lluvias cuatro personas perdieron la vida, dos por un accidente automovilístico y dos más en La Choapas, por una descarga eléctrica, una de ellas, era menor de edad.

Afectaciones en Coatzacoalcos, Veracruz

En Coatzacoalcos, en cuatro horas cayó cerca de 233 mm de agua por metro cuadrado, generando inundaciones en la zona urbana en partes bajas, lo que provocó que vehículos y pasajeros quedaran atrapados en los vados.

En la avenida Universidad, a la altura del judicial de Coatzacoalcos, pasajeros de un Van abandonaron la unidad con el agua pasando la cintura debido al incremento del agua anegada, además de quedar atrapados en el agua estancada.

Accidente deja 2 muertos

La fuerte tormenta eléctrica, que azotó la región la noche de este martes, coincidió con un trágico accidente en la carretera Coatzacoalcos–Minatitlán, a la altura del tramo conocido como Las Matas, donde una pareja de motociclistas perdió la vida tras un choque entre unidades.

El percance ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando tres personas viajaban en dos motocicletas –una Italika FT-150 y una Vento tipo Cross–. En medio de la lluvia, ambas unidades colisionaron violentamente, provocando la muerte de un hombre y una mujer, así como lesiones a un tercer tripulante.

En un inicio trascendió que la causa del accidente había sido la caída de un rayo, sin embargo, el director de Protección Civil de Cosoleacaque, Luis Blanco Virgen, aclaró que los decesos fueron consecuencia del choque entre motocicletas luego de la caída del rayo y el deslumbramiento de este que hicieron que los conductores de las motocicletas perdieron el control.

El sobreviviente fue auxiliado por los cuerpos de emergencia y trasladado al hospital general de Minatitlán, donde permanece bajo observación médica.

Mueren por descarga eléctrica en La Choapas, Veracruz

En Las Choapas fallecieron dos personas, un niño de 11 años que junto a su tío sí fueron alcanzados por una descarga eléctrica.

