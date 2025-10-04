Cae talud sobre vivienda en Coatzacoalcos por lluvias

GENERANDO AUDIO...

Las torrenciales lluvias registradas en el sur de Veracruz provocaron que un talud de tierra se desgajara y cayera sobre una vivienda en el ejido La Esperanza, zona rural de Coatzacoalcos, Veracruz.

El incidente ocurrió la mañana de este viernes, cuando la acumulación de agua por una vaguada en el Golfo de México reblandeció los cerros y ocasionó que la tierra se deslizara hacia la casa, dañando una de sus paredes, tapando un pozo artesiano y cubriendo herramientas de trabajo.

Virgilio Sosa, habitante de la vivienda afectada, relató que el derrumbe ocurrió mientras la familia se disponía a desayunar:

“Pues comenzó a llover y de repente estábamos ahí tranquilo, cuando escuchamos el golpe que cayó el terraplén, dice mi esposa, primero vio el agua que se estaba metiendo y se derrumbó todo y empezamos a ver lo que había pasado”

Afortunadamente, no se reportaron víctimas que lamentar, aunque la vivienda quedó en riesgo por los escurrimientos.

Activan Plan DN-III-E

Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DNIII-E en su fase de auxilio para salvaguardar a la familia y buscarán traer maquinaria para levantar la tierra.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz emitió un Aviso Especial debido a que se esperan fuertes lluvias y tormentas eléctricas durante el fin de semana, lo que mantiene en riesgo a las comunidades rurales por posibles deslizamientos y caída de rayos.