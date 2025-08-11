GENERANDO AUDIO...

Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista secuestrada y asesinada en Veracruz, murió a consecuencia de la violencia y tortura que recibió por parte sus agresores, informó la Fiscalía General del Estado.

Irma Hernández murió a causa de agresiones y tortura en Veracruz

En seguimiento y avances del caso, la Fiscalía detalló que la privación de la libertad de Irma Hernández, de 62 años, fue llevada de manera violenta, alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, “lo cual ocasionó su muerte”.

Añadió que como resultado del trabajo coordinado entre fuerzas estatales y federales se obtuvieron datos de investigación que permitieron solicitar mandamiento judicial para ejecutar la orden de aprehensión en reclusión contra Octavio “N”, Jeana Paola “N”, Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N”.

Lo anterior, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado de Irma Hernández Cruz, docente jubilada y taxista en el municipio de Álamo.

De acuerdo con la FGE, la imputación se realizó tomando en consideración que:

“La privación de la libertad de la víctima, quien era mayor de 60 años, fue llevada a cabo por dos o más personas, de manera violenta y con el propósito de obtener un beneficio, alterando su salud por la agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio, lo cual ocasionó su muerte”.

Los cuatro procesados se encuentran en prisión preventiva oficiosa, además de que se tienen avances considerables en la investigación para la identificación y búsqueda de otros partícipes en el hecho, dijo la Fiscalía de Veracruz.