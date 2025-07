“Mamá, me voy a enfermar”: niñas suplican a su madre que las deje entrar a casa mientras lloran bajo la lluvia

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades aún no se pronuncian. Foto: Genaro Zepeda/Ilustrativa

Un caso de violencia contra menores y un perro fue viralizado en el estado de Veracruz, luego de que se difundiera un video en el que se exhiben cómo tres niñas se encuentran bajo la lluvia y piden, entre lágrimas, a su mamá que las deje entrar a su casa.

De acuerdo con medios locales, la madre de las menores y su pareja estarían involucrados en agresiones constantes dentro del domicilio. El hecho ocurrió el pasado lunes 14 de julio, aunque fue hasta hace unas horas que comenzó a viralizarse.

Video: niñas bajo la lluvia piden, entre llantos, a su mamá que las deje entrar a su casa

El primer video muestra a tres niñas en la puerta de una vivienda del fraccionamiento El Campanario, en Veracruz, mientras se encuentran en el exterior durante una lluvia, junto a una cobija azul con rojo. Las menores visten ropa en tonos claros y rosados, y permanecen fuera del inmueble durante varios minutos.

En el clip no se observa que ningún adulto las reciba o les permita ingresar, a pesar de una de las niñas, entre llantos, le suplicó a su mamá que la dejara entrar para que no se enfermara: “por favor, mami, méteme que va a llover y me voy a enfermar”. El material generó reacciones de indignación en redes sociales.

Segundo video muestra que agresoras de niñas que lloran bajo la lluvia también maltratan a un husky

Otro video relacionado con el mismo domicilio muestra a un hombre (presuntamente pareja de la madre) golpeando a un perro husky en repetidas ocasiones. El caso fue atendido por asociaciones protectoras de animales y por el Ayuntamiento de Veracruz, quienes acudieron al sitio.

El animal fue rescatado por el ambientalista Mariano Molina, quien documentó el proceso en redes sociales. Tras recibir atención, el husky fue entregado a Molina para su resguardo temporal, con el fin de buscarle una adopción segura.

De acuerdo con la prensa local, la persona que golpeó al perro también ha agredido a las menores con objetos como palos, y que los episodios de maltrato son frecuentes. Ante esta situación, hicieron, en redes sociales, un llamado al DIF estatal y municipal, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, para intervenir de manera inmediata.

Hasta este miércoles, ni el DIF ni la Fiscalía han emitido pronunciamientos oficiales.

