De su “mejor amigo”: Mariana denuncia intento de feminicidio en Veracruz

Mariana, una joven de 20 años denunció que fue víctima de un intento de feminicidio el domingo 12 de febrero cometido por su “amigo” Rubén Uscanga Faisal, quien intentó asesinarla en una playa de Veracruz, entre las 21:00 y 23:00 horas.

A través de su cuenta de Instagram, Mariana contó que tenía una relación de amistad con Rubén Uscanga desde hace más de 6 años, por lo que ya presentó su denuncia por intento de feminicidio ante la Fiscalía General de Veracruz por acoso y hostigamiento cibernético.

Mariana relató que el domingo 12 de febrero, ella y Rubén se vieron en la playa privada ubicada en carretera Antón Lizardo, a la altura del Fraccionamiento Real Mandinga Alvarado, Veracruz, para hacer una fogata y platicar.

En medio de un desacuerdo entre ambos, Rubén se molestó y atacó a Mariana, la hirió en su cuello con una navaja en varias ocasiones, metió arena a su boca y después intentó asfixiarla lastimando aún más la herida de su cuello.

“En todo momento supliqué y pedí que se detuviera, pero no lo hizo, después tomó un palo grande y me golpeó la cabeza y cara con el objeto, me tiró al suelo donde me pateó en el estómago, pecho y cara”.

Mariana