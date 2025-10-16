Montañas de lodo; así luce la colonia Gaviotas en Poza Rica

GENERANDO AUDIO...

Los trabajos en Poza Rica siguen. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Poza Rica, Veracruz, siguen los trabajos para limpiar diversas zonas, pero en el Fraccionamiento La Florida y la colonia Gaviotas, las imágenes siguen siendo de desolación, pues las montañas de muebles y lodo son el paisaje cotidiano en estos días.

Fuertes imágenes

Imágenes compartidas por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) muestran las desoladoras postales. Montañas de escombros en donde se visibilizaron colchones, llantas y diversos artículos de casas que fueron arrastradas por el incremento del agua en las calles.

Las personas intentan lavar sus hogares; sin embargo, el lodo, agua y escombros no lo permiten en su totalidad

En el Fraccionamiento La Florida y la colonia Gaviotas llegó maquinaria para comenzar con la remoción de escombros.

“Avanzan las labores de limpieza en Poza Rica, Veracruz. La Misión ECO de la CNPC de la SSPC México continúa con acciones coordinadas en el Fraccionamiento La Florida y la colonia Gaviotas, donde participan más de 180 elementos de la Guardia Nacional, apoyados con retroexcavadoras, góndolas, volteos y camiones, para mantener limpias las calles y espacios comunes”, dijo CNPC.

En Veracruz, se tiene afectación en 40 municipios, hay 30 personas fallecidas y 18 desaparecidas, reportó en su último informe Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.