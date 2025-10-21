Norte de Veracruz en emergencia por derrame de hidrocarburo

GENERANDO AUDIO...

Derrame de hidrocarburo en Veracruz. Foto: José Manuel Alor

Un derrame de hidrocarburo que se originó en la comunidad de Rancho Nuevo, en el municipio de Álamo Temapache en Veracruz, mantiene en alerta al municipio de Tuxpan, pues el petróleo avanzó hacia el río con el mismo nombre y llegó a las bombas de succión que abastecen la ciudad.

Alertan por derrame de hidrocarburo en Tuxpan, Veracruz

La Capitanía de Puerto de Tuxpan ha emitido un aviso a la comunidad Marítima en el que instruye a los capitanes de buques mercantes y a los prestadores de servicios portuarios a realizar maniobras preventivas ante el derrame de hidrocarburo, el cual se ha propagado por los cuerpos de agua que desembocan en el río Tuxpan.

Se ha ordenado a los buques mercantes atracados en los muelles del puerto de Tuxpan salir al área de fondeo, a fin de reducir riesgos derivados del desplazamiento del contaminante y mantener despejadas las instalaciones portuarias.

El derrame se originó en la comunidad Rancho Nuevo para, posteriormente, llegar al arroyo Cabellal. Sin embargo, las lluvias e inundaciones registradas en el norte provocaron que el petróleo llegara al río Pantepec. Se estima que también llegarán las bombas que succionan el agua y alimentan a la ciudad de Tuxpan.

Por ello se llevó a cabo una reunión Interinstitucional sobre la Contingencia Ambiental por el Derrame de Hidrocarburos en el río Tuxpan. Además, se ha instalado una barrera de contención para proteger de la contaminación los pozos del sistema de captación y demás instalaciones.