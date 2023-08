No podía ser detenida: Ordenan absoluta libertad y cancelación de proceso contra jueza Angélica Sánchez

Una jueza ordenó la absoluta libertad sin condiciones y la cancelación inmediata del proceso en contra de Angélica Sánchez, jueza del estado de Veracruz que fue detenida el pasado 16 de junio en la Ciudad de México, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública.

Lo anterior, de acuerdo con información del periodista Arturo Ángel, en virtud de que los delitos por los que se investiga no ameritan prisión preventiva oficiosa.

ÚLTIMA HORA Puedo confirmarles que una jueza federal ha ordenado LA CANCELACION INMEDIATA del proceso en vs de la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez, y que se le deje EN LIBERTAD SIN CONDICIONES. La razón: Que desde el principio tenía una suspensión que impedía su detención👇 pic.twitter.com/6IIJWVNioE

La resolución detalla que, desde el inicio, la jueza de Veracruz tenía una suspensión que impedía su detención.

“Angélica Sánchez Hernández, no podía ser detenida materialmente, así como tampoco ser conducida ante la autoridad judicial que la reclamara por medio de la fuerza pública (…) Al tratarse de una orden de aprehensión emitida por delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, los efectos de la suspensión provisional decretada por esta juzgadora se traduce en que la quejosa no podía ser detenida con motivo de esa orden de aprehensión”.