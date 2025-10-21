Pemex concluye reparación de ducto afectado por lluvias en Álamo Temapache, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Derrame de hidrocarburo en Veracruz. Foto: José Manuel Alor

Petróleos Mexicanos (Pemex) finalizó de manera segura la reparación del ducto afectado por las lluvias extraordinarias en la región norte del estado de Veracruz, en las cercanías del municipio de Álamo Temapache. La empresa atendió de inmediato la pérdida de contención registrada en aproximadamente 8 kilómetros, siguiendo los protocolos de seguridad industrial y ambiental.

En coordinación con la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y autoridades locales y estatales, se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec. Pemex continúa con los trabajos de saneamiento y remediación en riberas y zonas cercanas, y durante el día se instalarán otras tres barreras adicionales. Personal especializado realiza tareas de limpieza, recolección de residuos y aplicación de material absorbente para restaurar las condiciones naturales del entorno.

Las acciones se coordinan desde el Puesto de Mando Unificado, ubicado en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Tuxpan, donde participan autoridades de los tres órdenes de Gobierno para dar seguimiento a las labores y garantizar atención integral a la población.

Pemex reafirmó su compromiso con la seguridad de las comunidades, la protección del medio ambiente y la atención responsable ante cualquier eventualidad, priorizando siempre el bienestar de la población y el cuidado de los recursos naturales.