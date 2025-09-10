GENERANDO AUDIO...

El robo de un vehículo a mano armada encendió la indignación en Oteapan, Veracruz, y llevó a los pobladores a reactivar sus patrullajes comunitarios. Con palos, machetes y hasta escopetas, hombres y mujeres se organizan en grupos de vigilancia nocturna para proteger sus calles y enviar un mensaje claro a los delincuentes: “si te atrapamos, te arrastramos”.

Los vecinos aseguran que al responsable que detengan será exhibido, desnudo y entregado al pueblo. “Nos dolió que en un momento fuéramos mancillados por esos pequeños delincuentes que se encuentran entre nosotros”, expresó uno de los integrantes del grupo. Otro agregó: “Si ellos vienen armados, nosotros nos vamos a defender, no nos vamos a tentar el corazón”.

Aunque desde hace cinco años ya realizaban patrullajes comunitarios, las rondas se habían relajado, lo que —según los habitantes— abrió paso nuevamente al robo, la extorsión y hasta privaciones de la libertad. Ahora, con el repunte de los delitos, los grupos de vigilancia afirman que en una emergencia pueden movilizar hasta 700 personas en cualquiera de los 17 barrios del municipio.

En Oteapan, Veracruz, que se rige por Usos y Costumbres, la última decisión la toma la asamblea del pueblo. Ante una alerta, familias enteras se suman: adultos mayores, mujeres y jóvenes recorren callejones en moto, vigilan el monte y resguardan las zonas urbanas para garantizar la tranquilidad de quienes descansan en casa.

“Siempre hemos sido vecinos vigilantes, siempre. Hemos vigilado desde las 12 de la noche hasta la madrugada y todos salimos, nuestro lugar es ahí”, contó una mujer de la tercera edad que participa en las rondas comunitarias.