¿Por qué le revocaron el triunfo de Poza Rica a Movimiento Ciudadano y se lo dieron a Morena?

Foto: Tribunal Electoral de Veracruz

El panorama político en Veracruz dio un giro inesperado luego de que el Tribunal Electoral (TEV) revirtió los resultados del municipio de Poza Rica que favorecían a Movimiento Ciudadano (MC) y otorgó el triunfo a la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PVEM). La decisión, que ha generado inconformidad y celebraciones divididas, se tomó tras un recuento de votos que modificó la ventaja inicial.

¿Por qué el Tribunal le quitó el triunfo a Movimiento Ciudadano en Poza Rica?

En un inicio, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) había entregado la constancia de mayoría a Emilio Olvera Andrade, candidato de Movimiento Ciudadano. No obstante, Morena y el Partido Verde Ecologista impugnaron la elección, lo que llevó a la reapertura de los paquetes electorales.

El recuento reveló que la candidata morenista, Janeth Adanely Rodríguez, alcanzó 14 mil 823 votos, superando los 14 mil 304 sufragios de Olvera Andrade. Durante este proceso también se anularon dos casillas, lo que terminó por modificar el resultado. Con ello, el tribunal determinó entregar la constancia de mayoría a la coalición guinda-verde, dejando fuera al partido naranja.

“Que repitan las elecciones”: Movimiento Ciudadano anuncia que impugnará resultados en Poza Rica

La resolución del TEV no fue bien recibida por Emilio Olvera, candidato de MC, quien acusó presiones políticas en el fallo y denunció un supuesto intento de fraude por parte de Morena. A través de redes sociales, el excandidato aseguró que los magistrados actuaron “maiceados” y bajo órdenes del Gobierno estatal.

Frente a este escenario, MC anunció que impugnará la resolución ante la Sala Regional de Xalapa y, de ser necesario, llevará el caso hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Olvera incluso advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, podría exigirse la repetición de elecciones en Poza Rica.

Cabe destacar, que varios ciudadanos tampoco recibieron bien la decisión del tribunal, pues durante los festejos del 15 de septiembre, gritaron “fuera Morena” ante este “fraude”.

Aparte de Poza Rica, ¿en qué otros municipios hubo cambios tras la sesión del Tribunal?

Durante la misma jornada, el TEV resolvió 76 medios de impugnación relacionados con las elecciones municipales en la entidad.

Entre las decisiones destacaron:

La confirmación de resultados en 25 municipios , entre ellos Papantla, Tierra Blanca y Pánuco

, entre ellos Papantla, Tierra Blanca y Pánuco La revocación de triunfos en Chicontepec, Chontla e Ilamatlán , donde se cambiaron las constancias de mayoría a favor de otras fuerzas políticas como el PRI y el PVEM

, donde se cambiaron las constancias de mayoría a favor de otras fuerzas políticas como el y el La inexistencia de infracciones en un procedimiento especial contra una candidata de Morena en Boca del Río, acusada de vulnerar el interés superior de la niñez tras una transmisión en vivo en Facebook

Con estas resoluciones, el tribunal avanza en la definición de los comicios locales que renovarán los 212 ayuntamientos de Veracruz, aunque no sin generar polémica en municipios clave como Poza Rica.

