¿Por qué no se renovó el seguro de contingencias en Veracruz?

En Veracruz, sigue las afectaciones por las lluvias. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, confirmó que su administración no renovó el seguro de contingencia para atender daños por desastres naturales.

¿Qué dice Nahle del seguro de contingencia?

En un mensaje en sus cuentas de redes sociales, la mandataria indicó que no se renovó el seguro porque al contratarlos, la aseguradora no devuelve el 100% y cuando pasó el huracán Grace nada más se retornaron 25 millones.

“Les voy a explicar, no es un tema de dinero. Por ejemplo, en años anteriores, cuando fue el huracán Grace, el Gobierno del Estado pagaba 150 millones de pesos al año por ese seguro, cuando fue el huracán Grace solamente le retornaron 25 millones. Nosotros cuando llegamos decidimos hacer un fideicomiso en el Estado, todo lo que es seguridad social de los trabajadores del Estado y para cualquier emergencia, no es un tema de dinero”.

El asunto escaló luego de que la mandataria evadió el tema al ser cuestionada por una periodista.

En ese sentido, Nahle indicó que en Veracruz se tienen los recursos para apoyar a los damnificados.

“El tema del seguro no es lo que nos ocupa en este momento porque el Estado tiene esto previsto en sus finanzas. Esto de recursos para emergencias y recursos de seguridad social”.

Para finalizar, reiteró que se apoyará con recursos a las zonas de Poza Rica y Álamo, “(el) recurso económico no es el problema; el problema es apoyar ahorita a nuestra gente”.