¡Por unas macetas! Exdirigente del PRD en Veracruz amenaza a vecina con pistola

En Veracruz, exdirigente del PRD amenazó a vecina. Foto: Gettyimages/ilustrativa

En un hecho casi trágico, el expresidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la ciudad de Veracruz, Antonio del Río Argudín, amenazó a una vecina con un arma de fuego por unas macetas.

¿Qué más se sabe del tema en Veracruz?

El hecho ocurrió el pasado 25 de septiembre. Sin embargo, el día de ayer se viralizó el video en donde el exdirigente del PRD confrontó de forma violenta a su vecina por colocar macetas que estorbaban el paso de los vehículos.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

Las imágenes son reveladoras: el dirigente le indicó a la mujer que chocó con las macetas, pues los objetos no estaban colocados sobre la banqueta.

—“No quiero hablarle a nadie, no quiero hacer algo ilegal ni hacer un video”, expresó Argudín.

Luego regresó por su camioneta para dirigirse a su destino. Una parte del video se compartió en cámara rápida, pero se observó más diálogo entre ambas partes. Sin embargo, el expolítico regresó y, al observar las macetas aún en el paso de vehículos, estalló en cólera.

—“¿¡Qué pedo, quiere que les pegue en su madre!?” —gritó Argudín, mientras apuntaba a los vecinos con el arma de fuego. Con palabras altisonantes, volvió a exigir que retiraran las macetas.

“¡Los voy a levantar, ya me puse loco, háblale a tu marido, me los voy a quebrar!”.

La mujer le pidió que las cosas se pidieran por las buenas; el político respondió que lo había hecho y no le resolvieron el problema.

Los insultos y amenazas continuaron, y el video finalizó con la partida del experredista. Medios locales informaron que una de las afectadas se identificó como Edna Lizeth Ruiz y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

El pleito ocurrió en el fraccionamiento Residencial del Bosque en Veracruz.

