Poza Rica alertó seis horas tarde sobre lluvias torrenciales

Cientos de hogares se encuentran bajo el agua. Foto: Cuartoscuro

La tragedia en Poza Rica, Veracruz, ¿pudo haberse evitado o al menos mitigado? Una revisión de los comunicados oficiales revela que las autoridades locales y estatales emitieron la alerta por lluvias torrenciales hasta seis horas después de ser alertadas sobre las precipitaciones.

¿Por qué se pudo evitar la magnitud de las lluvias e inundaciones en Poza Rica?

Mientras la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) publicaron un comunicado a las 17:12 horas del jueves 9 de octubre (tras una conferencia de prensa ofrecida a las 16:00 horas), donde señalaron que la cuenca del río Cazones registraba incrementos peligrosos, en Poza Rica la vida seguía con normalidad. Las clases no se habían suspendido y el Ayuntamiento aún no había emitido ningún aviso preventivo.

Fue hasta las 23:05 horas del mismo jueves cuando la Secretaría de Protección Civil de Veracruz agregó, finalmente, a Poza Rica a la lista de municipios en riesgo, dando suspensión a las clases. Para entonces, el río Cazones ya había comenzado a desbordarse y varias colonias se encontraban bajo el agua.

Cabe destacar que a las 9:32 horas del mencionado jueves, Poza Rica aún no se agregaba a la lista de estados con suspensión de clases, pese a que ya se encontraban las inundaciones.

Por otra parte, fue hasta las 5:53 de la madrugada del viernes 10 de octubre, cuando las autoridades locales difundieron un nuevo mensaje informando que tres refugios temporales habían sido habilitados para quienes necesitaban evacuar, aunque no existe registro de que se pidiera a la población acudir a ellos con antelación.

Asimismo, el Ayuntamiento de Poza Rica y la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) publicaron un comunicado sobre las inundaciones y el desbordamiento casi a la medianoche, cuando el desastre ya se desarrollaba. En él advertían que el nivel del agua “podría incrementarse nuevamente” y pedían a los vecinos de las zonas de riesgo trasladarse a los refugios.

Lluvias históricas ya se presentaban antes de la inundación en Poza Rica

Cabe destacar, que desde el 6 de 10 de octubre, la región norte de Veracruz fue golpeada por lluvias históricas, con más de 500 milímetros acumulados.

La falta de alertas tempranas y la confusión en la comunicación oficial han generado críticas en redes sociales hacia las autoridades locales, mientras los damnificados continúan esperando apoyos y la reconstrucción avanza lentamente en las zonas afectadas.