Poza Rica, bajo el lodo: calles inundadas, autos dañados y casas devastadas
Poza Rica, Veracruz, amaneció cubierta de lodo tras las intensas lluvias que provocaron el desborde del río Cazones, dejando calles anegadas, autos dañados y viviendas devastadas. En redes sociales circulan imágenes que muestran la magnitud del desastre: vehículos volteados, locales destruidos y familias intentando rescatar pertenencias entre el lodo.
El Gobierno estatal confirmó que la ciudad se dividió en cuatro sectores de atención: uno estará atendido por la Defensa, otro por la Marina, el Gobierno del Estado y el Municipio, junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Además, se inició un censo casa por casa a cargo de los Servidores de la Nación, con el fin de evaluar daños en viviendas, comercios y zonas agrícolas. “Nadie se quedará sin atención”, aseguraron autoridades locales.
La Fiscalía General del Estado informó que se lleva un registro de personas fallecidas o no localizadas e hizo un llamado a las familias a comunicarse al número 079 para recibir acompañamiento.
Gobierno federal garantiza recursos para los estados afectados
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los recursos federales están asegurados para atender a todas las personas damnificadas en Veracruz, así como en San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro, también afectados por el temporal.
Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle García agradeció el respaldo del Gobierno de México y destacó los operativos de atención, distribución de ayuda y limpieza en coordinación con municipios.
La mandataria federal adelantó que regresará a Veracruz a mitad de semana para supervisar los avances del censo y la entrega de apoyos.
El vicepresidente de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero, informó que cuatro tráileres con 96 toneladas de ayuda fueron enviados a Poza Rica y Álamo, los municipios más afectados.
También se habilitaron centros de acopio en Xalapa, Orizaba y el puerto de Veracruz para continuar con el apoyo a las familias damnificadas.