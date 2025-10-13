Poza Rica, bajo el lodo: calles inundadas, autos dañados y casas devastadas

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Especial Uno TV

Poza Rica, Veracruz, amaneció cubierta de lodo tras las intensas lluvias que provocaron el desborde del río Cazones, dejando calles anegadas, autos dañados y viviendas devastadas. En redes sociales circulan imágenes que muestran la magnitud del desastre: vehículos volteados, locales destruidos y familias intentando rescatar pertenencias entre el lodo.

El Gobierno estatal confirmó que la ciudad se dividió en cuatro sectores de atención: uno estará atendido por la Defensa, otro por la Marina, el Gobierno del Estado y el Municipio, junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Además, se inició un censo casa por casa a cargo de los Servidores de la Nación, con el fin de evaluar daños en viviendas, comercios y zonas agrícolas. “Nadie se quedará sin atención”, aseguraron autoridades locales.

La Fiscalía General del Estado informó que se lleva un registro de personas fallecidas o no localizadas e hizo un llamado a las familias a comunicarse al número 079 para recibir acompañamiento.

Gobierno federal garantiza recursos para los estados afectados

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que los recursos federales están asegurados para atender a todas las personas damnificadas en Veracruz, así como en San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro, también afectados por el temporal.

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle García agradeció el respaldo del Gobierno de México y destacó los operativos de atención, distribución de ayuda y limpieza en coordinación con municipios.

La mandataria federal adelantó que regresará a Veracruz a mitad de semana para supervisar los avances del censo y la entrega de apoyos.

El vicepresidente de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero, informó que cuatro tráileres con 96 toneladas de ayuda fueron enviados a Poza Rica y Álamo, los municipios más afectados.

También se habilitaron centros de acopio en Xalapa, Orizaba y el puerto de Veracruz para continuar con el apoyo a las familias damnificadas.