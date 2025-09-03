Puente Calzadas II tendrá cierre total este fin de semana en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Se pide tomar precauciones. Foto: UnoTV

En la ciudad de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, las autoridades viales anunciaron que el Puente Calzadas II permanecerá cerrado totalmente durante el próximo fin de semana debido a trabajos de reparación y reconstrucción a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El tramo afectado corresponde a Minatitlán-Canticas-Coatzacoalcos, por lo que se recomienda a los automovilistas, y en especial a quienes viajen al aeropuerto de la región, tomar medidas con anticipación y utilizar la ruta alterna por Las Matas.

¿Cuándo y por qué cerrará el Puente Calzadas II?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la SCT, el cierre se llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre, de 7:00 horas a 19:00 horas, el cierre total; mientras que de 19:00 horas a 7:00 horas del día siguiente, el paso vehicular se realizará de manera alternada por un solo carril.

Las obras a realizar son de desmantelamiento y retiro de vigas existentes, así como la descarga y almacenamiento de nuevas vigas que serán utilizadas en la reconstrucción del puente.

La empresa contratista a cargo explicó que estas acciones tienen un alto grado de complejidad, pues únicamente se contará con el carril derecho para alojar las grúas que realizarán las maniobras.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a organizar sus traslados con tiempo, especialmente a quienes tienen vuelos programados desde el aeropuerto, para evitar contratiempos. También pidieron respetar la señalización en la zona y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará presente durante el operativo.

Cabe destacar que el Puente Calzadas II es uno de los accesos más relevantes en la zona sur de Veracruz, por lo que este cierre temporal podría ocasionar retrasos viales.

