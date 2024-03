¿Quién era Alfredo Alejandro la “Licenciada”, amigo de Yeri Mua, asesinado en Veracruz?

Ayer 11 de marzo, el influencer jarocho Alfredo Alejandro Niño Beauregard, la “Licenciada” y amigo de Yeri Mua, fue asesinado en Veracruz. La muerte del abiertamente miembro de la comunidad LGBT, ha causado indignación y un grito de justicia en los veracruzanos.

Aproximadamente a las 5:00 horas de ayer 11 de marzo, vecinos de las calles Ciruelos y Coco de la colonia Los Laureles, en la ciudad de Veracruz, encontraron el cuerpo de Alfredo Alejandro. El joven presentaba cuatro puñaladas en la espalda y en el abdomen a la altura de las costillas, por lo que inmediatamente llamaron a los cuerpos de emergencia. Sin embargo, cuando los elementos arribaron, el influencer ya no contaba con signos vitales.

Dentro de la escena del crimen, se encontró a lado del cuerpo, un auto marca Nissan March color blanco, el cual presuntamente es de su propiedad. Una vez que confirmaron la identidad del occiso, elementos de la policía municipal y agentes ministeriales empezaron la investigación del caso.

Alfredo Alejandro Niño Beauregard era un influencer de 33 años perteneciente a la comunidad LGBT. Debido a que era abogado de profesión, sus amigos lo apodaron la “Licenciada”. Su rol como jurista lo desarrollaba siendo RP de diversas figuras del entretenimiento, como Yeri Mua, con quien desarrolló una gran amistad. Además, era representante y relacionista público de diversos centros nocturnos.

Tras la viralización de la muerte de la “Licenciada”, diversos activistas, influencers y miembros de la comunidad LGBT han pedido justicia para Alfredo Alejandro. Tal es el caso de su íntima amiga Yeri Mua, quien lo despidió en diversas redes sociales.

Lo importante que es tener un tatuaje con alguien que querías, nunca sabes cuando ya no estará contigo💔😔 pic.twitter.com/SF6h1toOsW

En X, la jarocha mostró un tatuaje de Chupón que compartía con su amigo y pidió justicia para esclarecer los hechos que llevaron a su muerte. También retuiteó una publicación de su prima, donde pide que le ayuden a identificar a las personas con las que salió su primo el día anterior; ya que podrían ser los probables responsables.

Por su parte, en Instagram, compartió una foto con Alfredo Alejandro y destacó que su amigo no falleció, sino que le arrebataron la vida:

“No falleció, estaba joven, le arrebataron la vida. No es posible que pase esto en Veracruz, el que hizo esto merece la cárcel. ¡Exigimos justicia… cuántas noches no me aconsejaste por mal de amores, las veces que acompañabas en full brand mientras grababa música, cuando estábamos en el patio hablando de si Chupón iba a pegar”.

Yeri Mua, influencer