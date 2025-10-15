¿Quién era Diana Jael, estudiantes de la UV que murió ahogada en pensión universitaria de Poza Rica?

GENERANDO AUDIO...

Diana Jael Cuervo Santos, estudiante de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV), murió el pasado 10 de octubre durante las inundaciones que afectaron la ciudad de Poza Rica, en el norte de Veracruz. Su fallecimiento conmocionó a la comunidad universitaria y a sus familiares, quienes consideran que la pérdida se pudo haber evitado.

¿Quién era Diana Jael, estudiantes que murió ahogada en Poza Rica?

Oriunda de Tamiahua, Diana Jael se había mudado a Poza Rica para continuar con su formación en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UV. Sus compañeros la describieron en redes sociales como una joven con carácter alegre y amable, a quien apodaban cariñosamente “Dian” o “Dianita”.

De acuerdo con medios locales, Diana Jael era reconocida por su compromiso con los estudios y su deseo de ayudar a los demás, características que definían su personalidad.

La estudiante residía en la Pensión Turquesa, un lugar popular entre estudiantes por su cercanía a la universidad. Allí buscaba equilibrar la vida académica y su independencia lejos de casa, mientras se acercaba a su meta de convertirse en psicóloga.

¿Cómo murió Diana Jael?

La madrugada del 10 de octubre, fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Cazones y la inundación de barrios enteros de la colonia Morelos, donde se encontraba la pensión. Según la prensa local, la joven quedó atrapada en su habitación cuando el agua comenzó a cubrir la vivienda; esperaba acudir al día siguiente a las clases en la UV.

Momentos más tarde, su novio, Carlos Eduardo Baltazar Ramírez, también originario de Tamiahua y estudiante de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, intentó rescatarla, pero la corriente lo arrastró y perdió la vida. Ambos cuerpos fueron localizados posteriormente por vecinos y familiares.

Debido a que el joven sabía nadar intentó salvar a Diana. Foto: ITSPR

Muerte de Diana Jael causó indignación en la comunidad universitaria

Estudiantes de la UV han expresado su enojo en redes sociales, señalando que la tragedia podría haberse evitado si la universidad hubiera informado oportunamente sobre la suspensión de clases ante el riesgo de inundaciones. Muchos consideran que la falta de comunicación contribuyó directamente a la pérdida de Diana Jael, generando críticas hacia las autoridades educativas y una demanda de respuestas claras.

