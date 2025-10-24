¿Quién era Javier Vargas, productor de naranja asesinado en Veracruz?

GENERANDO AUDIO...

Vargas Arias había denunciado extorsiones. Foto: Cuartoscuro

Horas antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum en Álamo, Veracruz, debido a las inundaciones, Javier Vargas Arias, un reconocido empresario del sector naranjero, fue asesinado. De acuerdo con la prensa local, el ataque armado ocurrió en el bulevar al Ídolo, a la altura del Ejido Jardín Nuevo, donde un grupo de hombres armados interceptó al productor y abrió fuego contra él.

Gravemente herido, Vargas Arias fue trasladado de emergencia a un hospital, pero perdió la vida poco después. Su hermano fue quien recibió la trágica noticia y acudió a identificarlo. El crimen, ocurrido en una zona clave para la producción de naranja en el norte del estado, se suma a la creciente ola de violencia que afecta al campo mexicano.

¿Quién era Javier Vargas Arias, productor de naranja asesinado en Álamo?

Javier Vargas Arias tenía 43 años y era originario de Zacatlán, Puebla, aunque desarrolló gran parte de su vida profesional en Álamo, Veracruz, donde se consolidó como uno de los principales líderes en la compra y venta de naranja. Según medios locales, su trabajo impulsó la economía local y generó empleo para decenas de familias dedicadas al campo.

Mantenía un perfil bajo, por lo que se desconocen sus pasatiempos e intereses. Según versiones locales, el empresario habría recibido amenazas de muerte días antes del ataque, aunque las autoridades aún no han confirmado si este fue el motivo del homicidio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que colabora con la Fiscalía de Veracruz para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

Este homicidio ocurre a días del asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán que perdió la vida el pasado lunes 20 de octubre y quien también había denunciado extorsiones del crimen organizado a su gremio.