¿Quién es Anuar González, exjuez de Veracruz que liberó a uno de “Los Porkys” y que está ligado a red de huachicol fiscal?

Fue destituido en 2017. Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

El exjuez de distrito en Veracruz, Anuar González Hemadi, vuelve a ser noticia tras su detención por su presunta vinculación con una red de huachicol fiscal. La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo la coordinación de Omar García Harfuch, en un operativo que incluyó la captura de 14 personas entre exfuncionarios, marinos y empresarios de Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México (CDMX).

¿Quién es Anuar González, exjuez de Veracruz, vinculado a red de huachicol fiscal?

Anuar González Hemadi se desempeñó juez del Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, donde se hizo famoso por otorgar un amparo a Diego Cruz Alonso, acusado de participar en la violación de una menor en Boca del Río, en el caso conocido como “Los Porkys”. La decisión del juez generó indignación al sostener que no hubo intención sexual por parte del imputado, calificando el contacto como un “roce incidental”.

Por estos actos y por presuntos conflictos de interés, González fue destituido en febrero de 2019, luego de investigaciones del Consejo de la Judicatura Federal por corrupción. En su momento, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, enfatizó que no se permitirían actos de corrupción ni negligencia grave, especialmente en casos de delitos sexuales que afecten a mujeres y menores.

El operativo reciente forma parte de una investigación que se originó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico el 19 de marzo de este año. A partir de este hallazgo, las autoridades identificaron una estructura dedicada al contrabando de combustible. Entre los detenidos se encuentran marinos activos y retirados, exfuncionarios aduanales y empresarios presuntamente involucrados en la venta ilegal de diésel y otros combustibles.

