Cateo en Los Quintero involucra a presidenta municipal. Foto: Getty Images

La alcaldesa de Colipa, Veracruz, Gabriela Ortega Molina, fue localizada por autoridades en el rancho Los Quintero, señalado como presunta propiedad de familiares de Caro Quintero, durante un operativo de cateo. De acuerdo con el secretario de Gobierno estatal, Ricardo Ahued Bardahuil, la funcionaria “fue retenida por algunas horas” mientras se realizaban las diligencias en el lugar. Desde ese momento, la presidenta municipal no ha reaparecido completamente en actos públicos vinculados a su cargo.

Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa

La presidenta municipal Gabriela Ortega Molina, representante de Morena, realizó su última publicación en Facebook dos días antes del operativo, en la que compartió avances del programa Viviendas Dignas. En esa publicación, varios comentarios hicieron referencia a lo ocurrido en el rancho Los Quintero. Uno de los mensajes visibles dice: “Mi presi ánimo, la queremos mucho y sabemos el gran ser humano que es usted. Noticias y rumores mal intencionados siempre ha habido y usted siempre ha sido fuerte”. La edil limitó quién puede comentar en la publicación.

Operativo en rancho Los Quintero en Veracruz

La Secretaría de Marina, en coordinación con fuerzas de seguridad del Estado, confirmó que el cateo en Los Quintero se efectuó junto con otro operativo en el municipio de Vega de Alatorre. El despliegue buscaba ubicar a Neptalí González López, empresario maderero de 35 años, originario de Juchique de Ferrer, desaparecido desde el pasado 18 de julio cuando se encontraba en un restaurante de la región costera.

Presuntamente, el empresario desaparecido habría sostenido una relación con la alcaldesa, ante lo cual, se llevan a cabo investigaciones complementarias.

