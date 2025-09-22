reaparece-alcaldesa-de-colipa-tras-ser-hallada-en-narco-rancho-ligado-a-caro-quintero

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Gabriela Ortega Molina, alcaldesa de Colipa, Veracruz, reapareció este lunes en redes sociales tras permanecer varias horas retenida durante un operativo en el rancho Los Quintero, presuntamente propiedad de familiares de Caro Quintero.

Mensaje en Facebook de la alcaldesa de Colipa, Veracruz

De acuerdo con el secretario de Gobierno estatal, Ricardo Ahued Bardahuil, la funcionaria fue retenida “por algunas horas” mientras se realizaban diligencias en el lugar. Sin embargo, a través de su cuenta de Facebook, la presidenta municipal aseguró que las versiones difundidas sobre su situación eran “falsas” y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

“Espero tengan un excelente inicio de semana. Antes que nada, me dirijo a ustedes para agradecerles a todos los que me conocen sus muestras de cariño y respaldo, por la preocupación ante todas las FALSAS notas que salieron de mi persona este fin de semana, sobre hechos que salieron fuera de la realidad. Ustedes saben que soy firmemente creyente de Dios y los tiempos de él siempre son perfectos y muestran la verdad”, escribió.

En su mensaje, Ortega Molina subrayó que seguirá trabajando en favor de Colipa, Veracruz, enfatizando que su labor y el apoyo a la ciudadanía son lo que la respalda.

“Que Dios me los bendiga siempre”, concluyó la funcionaria, reafirmando su compromiso con el desarrollo de Colipa y descartando que su participación en el operativo afecte el desempeño de sus funciones.

