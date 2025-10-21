Recibe Universidad Veracruzana 100 toneladas de ayuda de la UNAM

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @UVeracruzanaMx

La Universidad Veracruzana (UV) recibió este lunes 100 toneladas de apoyo para damnificados por las lluvias e inundaciones en la entidad, enviadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México.

A través de un mensaje en su cuenta de X, la institución jarocha acotó que la ayuda fue recibida en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI): Región Poza Rica-Tuxpan.

Agregó que el envío del camión con 100 toneladas de agua, alimentos e insumos fue “fruto de la solidaridad entre ambas instituciones”, mientras que la colaboración “se traduce en comunidad y esperanza”.

UV destaca apoyo de la comunidad universitaria

Por otra parte, en sus redes sociales, la Universidad Veracruzana (UV) destacó que los centros de acopio abiertos en sus instalaciones recaudaron más de 40 toneladas de ayuda para quienes resultaron afectados por las inundaciones al norte de la entidad.

Acotó que los víveres, ropa, enseres y artículos de limpieza recibidos fueron entregados de manera íntegra a la delegación de la Cruz Roja en Boca del Río, Veracruz, desde donde será distribuida a los municipios afectados por el Disturbio Tropical 90-E.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Destacando a la par el apoyo recibido por la comunidad universitaria, pues tan solo en el campus de Mocambo recibieron ayuda de 300 voluntarios, que ayudaron tanto en la donación como en la recepción, selección, clasificación y almacenamiento de lo recibido.

En tanto que lo recolectado en sus instalaciones se suma a lo recibido este lunes enviado por la UNAM.