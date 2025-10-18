Restaurante arrastrado por inundaciones llega a Coatzacoalcos; viajó 600 kilómetros

GENERANDO AUDIO...

Un restaurante arrancado por la corriente del río Pantepec en Tuxpan fue localizado este viernes en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, luego de viajar cerca de 600 kilómetros sobre el agua durante seis días.

La estructura, perteneciente al establecimiento “El Atracadero”, se hizo viral en redes sociales por los videos que mostraban su insólito recorrido por el Golfo de México.

El viaje comenzó tras las lluvias del 10 de octubre

De acuerdo con autoridades locales, el restaurante de dos pisos fue desprendido del malecón de Tuxpan el 10 de octubre, luego del aumento del río Pantepec, producto de las fuertes lluvias.

Las fuertes corrientes lo arrastraron hacia mar abierto y, desde entonces, usuarios en redes documentaron su trayecto con imágenes que mostraban cómo el lugar navegaba a la deriva durante la noche.

El viaje del “Atracadero” se extendió por toda la costa veracruzana, pasando por varios municipios hasta llegar al malecón de Coatzacoalcos, donde finalmente “atracó” este viernes.

De acuerdo con autoridades locales, otra parte de la estructura continúa su recorrido hacia el sur del estado y podría alcanzar las costas de Campeche en los próximos días.

El hecho ha generado la llegada de cientos de turistas y pobladores al malecón de Coatzacoalcos para admirar al Atracadero y tomarle fotografías.