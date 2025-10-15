Restaurante “El Atracadero” sobrevive a la corriente y aparece intacto en Alvarado, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Archivo

El famoso restaurante flotante “El Atracadero”, que se localiza en Tuxpan, apareció en las costas de Alvarado, Veracruz, luego de ser arrastrado por la corriente.

Video del restaurante “El Atracadero”

El local fue descubierto por un grupo de supuestos pescadores de la zona. En el video se escuchó a uno de los tripulantes gritar si había alguien con vida. El metraje, de más de un minuto, mostró al restaurante flotando sin rumbo; además, se observó una lancha en la entrada del sitio.

“Aquí andamos, una casa flotante con un barquito. ¿De dónde vendrá esto? ¿Hay alguien con vida? Respondan”.

Pasados unos segundos, el marinero se asustó porque, luego de preguntar si había alguien con vida, un ave salió de la nada y se posó en un peldaño del restaurante. La puerta principal estaba cerrada; sin embargo, a los costados se observó que se podía explorar un poco más el lugar.

La corriente arrastró al restaurante unos 340 kilómetros, según datos de Google Maps. Es una distancia considerable, ya que el famoso local estaba en Tuxpan y apareció en Alvarado.

Las autoridades siguen con los trabajos en Veracruz, pues Poza Rica es una de las zonas más afectadas. A cinco días de las lluvias, los trabajos avanzan en:

Limpieza en las ciudades

Restitución de servicios

Servicios de salud

Puente aéreo

Ayuda humanitaria

Logística