El Banco de México, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banjercito, la Asociación de Bancos de México (ABM) y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), puso en marcha el “Plan Billetes” en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, con el objetivo de facilitar el retiro de dinero en efectivo para las familias afectadas por las intensas lluvias que han impactado la región.

Como parte del “Plan Billetes” , se instalaron cuatro módulos de atención en Álamo, Veracruz, operados por Banjercito y ubicados en Isidro Parra #29, Pueblo Nuevo, Álamo, C.P. 92730. Estos espacios permitirán a los usuarios retirar efectivo con tarjetas bancarias —de débito o crédito— sin pagar comisiones por la operación. En caso de que algún banco aplique un cargo, este será reintegrado posteriormente al cliente.

Los módulos funcionarán a partir del viernes 17 de octubre de 2025, en un horario de 8:30 a 15:00 horas, de lunes a viernes, y estarán custodiados por personal de la Sedena para garantizar la seguridad de las operaciones y de los usuarios.

El “Plan Billetes” forma parte de las acciones del sistema financiero nacional para garantizar el acceso a efectivo en comunidades afectadas por desastres naturales o situaciones de emergencia, especialmente cuando los servicios bancarios tradicionales —como cajeros automáticos o sucursales— se encuentran temporalmente fuera de operación.

Con esta medida, las autoridades financieras buscan restablecer gradualmente los servicios bancarios y asegurar que la población cuente con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas mientras continúa el proceso de recuperación en las zonas afectadas.

