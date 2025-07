GENERANDO AUDIO...

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Veracruz, Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista que fue secuestrada por un grupo delincuencial el 18 de julio, murió por un infarto y “esa es la realidad, les guste o no les guste”, reiteró la gobernadora Rocío Nahle.

“Es de miserables llevarlo a niveles de escándalo. La maestra fue violentada, eso lo dije, después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto, esa fue la realidad, les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz y la responsable del estado y siempre voy a dar cara en los hechos buenos y malos”.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal dijo que se sigue investigando el caso y posiblemente otra persona esté involucrada. Sin embargo, decidió no hablar más del tema, pues, indicó una familia está enlutada.

En ese sentido, José Eduardo Márquez, médico legista que realizó la necropsia, añadió que el cuerpo de Irma presentó golpes externos.

“Con los datos que obtuvimos en el análisis externo pudimos divisar múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo. En el análisis interno pudimos observar, con la apertura de las cavidades, las lesiones y alteraciones se centraban en el corazón. La persona fue violentada”.

Tras la participación del médico, la gobernadora de Veracruz no habló más del tema

¿Qué pasó con la taxista?

El 24 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó la muerte de Irma, luego de localizar su cuerpo en un rancho de la comunidad Buenos Aires, entre los límites de Álamo Temapache y Cerro Azul, al norte de la entidad.

La mujer, de 62 años, había sido vista por última vez cuando circulaba en la colonia Centro de Álamo, donde manejaba su taxi, el número 554. Medios locales indicaron que fue interceptada por un grupo delincuencial.

En redes sociales, se viralizó un video en el que se observa a Irma arrodillada, esposada y vigilada, mientras ofreció un mensaje. En la grabación, aseguró que fue secuestrada por no haber pagado “cuota” para operar sus taxis; también dice que “quien no pague va a terminar como ella”.