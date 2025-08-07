Sacerdote muere arrastrado por la corriente en Veracruz tras intensas lluvias

GENERANDO AUDIO...

El sacerdote era querido en su comunidad. Foto: Cuartoscuro

En medio de las fuertes lluvias que azotan el sur de Veracruz, se reportó que Edgardo Camilo Antonio, sacerdote de la diócesis de San Andrés Tuxtla, perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente de un arroyo en el municipio de San Juan Evangelista.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de agosto, cuando una camioneta fue sorprendida por la creciente del arroyo La Pita, en su trayecto de regreso al poblado de Nuevo Ixcaltlán, luego de una visita familiar. A bordo del vehículo viajaban cuatro personas; tres sobrevivieron, pero el sacerdote no logró hacerlo, pues fue jalado por la corriente de agua.

Tras 10 horas de búsqueda, recuperan cuerpo de sacerdote de Veracruz

De acuerdo con la prensa local, autoridades locales, elementos de Protección Civil y ciudadanos se movilizaron en un operativo que duró cerca de 10 horas. El cuerpo del sacerdote fue localizado gracias al esfuerzo conjunto de rescatistas y voluntarios, quienes utilizaron cuerdas para acceder a zonas de difícil alcance.

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que al menos 10 hombres colaboran para sacar el cuerpo sin vida del padre con una cuerda.

El padre Edgardo Camilo era muy querido por su comunidad. Mensajes de despedida y condolencias han inundado redes sociales, entre ésos destacan donde se reconoce su bondad y carácter alegre: “Su sonrisa iluminaba cada rincón”. La diócesis del Veracruz ha lamentado el suceso y ha expresado su apoyo a la familia del sacerdote.

