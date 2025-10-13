GENERANDO AUDIO...

Entre el miedo y la desesperación, Elisa Ramírez Sánchez, vecina de la colonia Morelos en Poza Rica, recuerda la madrugada en que las lluvias torrenciales provocaron la inundación que arrasó su casa y obligó a decenas de familias a huir.

“Sálganse, sálganse, es la alarma de Pemex”

“A las 5:00 de la mañana estábamos durmiendo cuando empezó a sonar la alarma de Pemex. Empezaron a gritar: ‘Sálganse, sálganse, es la alarma de Pemex y nos vamos a inundar’”, narró Elisa.

Junto a su hijo, intentó escapar mientras el nivel del agua subía con rapidez: “Mi hijo me dijo: ‘mamá, mis mascotas’ y se regresó corriendo. Cuando llegó a la casa, el agua ya le daba a la rodilla. Como pudo, salió…”.

Elisa Ramírez narra cómo logró escapar de la inundación en Poza Rica. Foto: UnoTV

“Sálganse o se van a morir”

Al llegar a la carretera, soldados del Ejército comenzaron a desalojar la zona: “Nos dijeron: ‘sálganse o se van a morir, el agua viene hasta más de 10 metros’. Caminamos entre el agua hasta la cintura y nos avisaron que había una fuga de gas en Pemex, entonces corrimos hacia el centro”.

Elisa relató que junto con su hijo alcanzaron a refugiarse en un vehículo que los llevó hasta la colonia La 20, una de las zonas más altas del municipio. “Mi casa la tapó, señor, mi casa la tapó”, dijo con voz entrecortada.

“Si no fuera por la alarma, muchos habríamos muerto”

La damnificada reconoció que las autoridades sí habían alertado de lluvias fuertes, pero nadie imaginó la magnitud del desastre. “Sabíamos que se podía desbordar el río, pero no así. Cuando sonó la alarma todos gritaban ‘es Pemex, es Pemex’, y aquí esa alarma sólo se escucha el 31 de diciembre o a la hora de entrada de los petroleros”.

“Si no hubiera sido por eso, yo creo que todos nos hubiéramos muerto ahogados”, recordó Elisa, mientras muestra lo que queda de su vivienda, cubierta por medio metro de lodo y con el drenaje colapsado.

“Nos hace falta todo, todo se perdió”, dijo al mostrar los restos de muebles y ropa que el agua dejó a su paso.