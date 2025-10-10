Se mantiene suspensión de clases en 39 municipios de Veracruz por lluvias

GENERANDO AUDIO...

Poza Rica se suma a municipios sin clases. Foto: Cuartoscuro

Ante la actualización del pronóstico meteorológico para la zona norte y los efectos del temporal lluvioso, el Gobierno de Veracruz informó que se amplía la suspensión de clases en 39 municipios para este viernes 10 de octubre.

La medida preventiva fue implementada con el propósito de proteger la seguridad de estudiantes y personal educativo, debido a la persistencia de lluvias de intensidad significativa en la región.

Agregan a Poza Rica a la lista de municipios

De acuerdo con el reporte estatal, el municipio de Poza Rica se suma a las demarcaciones donde continuará la suspensión temporal de actividades escolares. El anuncio forma parte de las acciones de prevención ante el pronóstico de lluvias fuertes, deslaves e incremento en niveles de ríos.

Las autoridades educativas señalaron que el regreso a clases dependerá de la evolución del clima y de las evaluaciones de Protección Civil estatal y municipal.

Recomendaciones ante el temporal lluvioso

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz pidió a la ciudadanía seguir las actualizaciones meteorológicas oficiales, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y atender las indicaciones de autoridades locales.

Asimismo, recordaron que el número de emergencias 911 se mantiene disponible para atender reportes durante la contingencia, y exhortaron a la población a mantenerse informada por medios oficiales y no difundir rumores en redes sociales.

El sistema meteorológico prevé que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas, principalmente en los municipios del norte y costa central del estado.

