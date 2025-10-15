“Seguimos inundados, no corre el agua”: veracruzanos piden ayuda a autoridades

GENERANDO AUDIO...

Poza Riza, Veracruz, quedó muy afectada. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Poza Rica, Veracruz, vecinos del Fraccionamiento Infonavit Gaviotas denunciaron que el nivel del agua sigue sin disminuir y se les dificulta limpiar sus hogares, por ello, pidieron a la autoridad intervenir para que abran una compuerta ubicada en la zona.

Video de la zona afectada

El video de testimonios de los afectados se compartió en diversas cuentas de redes sociales y en él se observa una calle llena de lodo y con un nivel de agua considerable.

“Es martes 14 de octubre, estamos en el Fraccionamiento Infonavit Gaviotas de Poza Rica, donde está el muro de contención en la calle del Río con Halcones. Hay una compuerta que siempre filtra el agua, tiene una charnela, la cual está bloqueando a unos 80 centímetros y no permite el flujo de agua”.

La vecina pidió a la autoridad abrir la charnela para que el agua tome su dirección natural y baje el nivel del agua.

“Es importante abrir la charnela para que permita el flujo de agua con lodo que tenemos desde la calle del Río, pasando por Halcones, Ruiseñor y Garzas”.

Por la obstrucción, el nivel de agua, las demás calles del fraccionamiento siguen anegadas.

“Ésta es la calle Halcones, seguimos inundados, no corre el agua. Estamos cada vez peor”, finalizó la vecina en el video.

El gobierno de Veracruz informó que sigue con las labores de apoyo a los damnificados, pues, en Poza Rica, el “Ejército Mexicano realiza labores de limpieza como parte de las acciones de apoyo ante la situación causada por las lluvias”.

La situación en Poza Rica es complicada, pero, las labores de ayuda siguen en Veracruz, por ello, se han recibido medicamentos del “IMSS-BIENESTAR para fortalecer la atención médica y brindar apoyo inmediato a quienes resultaron afectados”.