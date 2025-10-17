Seis días de búsqueda: localizan un cuerpo en Poza Rica tras la desaparición de Leticia García

GENERANDO AUDIO...

Seis días de angustiosa búsqueda ha vivido la familia de Leticia García García, quien fue reportada como desaparecida el 10 de octubre, el mismo día en que la corriente del río Cazones arrasó con vehículos, viviendas y personas en su paso por Poza Rica.

Este jueves fue localizado un cuerpo en un predio frente a la central camionera, zona donde también quedaron varados varios automóviles arrastrados por la corriente.

¿Quién era Diana Jael, estudiantes de la UV que murió ahogada en pensión universitaria de Poza Rica?

Hasta el lugar llegó Santiago Burgos, esposo de Leticia, quien con un palo intentaba remover escombros para confirmar si el cuerpo encontrado correspondía a su esposa.

“Estamos viendo si es ella. La blusa que trae parece blanca, igual a la que usaba. Queremos tener un indicio antes de que llegue el forense”, explicó entre lágrimas.

Amigos y compañeros de Leticia, quien trabajaba en la central camionera, acudieron al sitio con la esperanza de tener noticias.

“Espero en Dios que no sea ella, pero si lo es, su familia podrá estar tranquila”, comentó Guillermina, compañera de trabajo de la desaparecida.

Mientras continúan las labores de búsqueda en la región, otra tragedia se registró en la colonia Lázaro Cárdenas, donde una mujer perdió la vida al intentar limpiar su casa después de la inundación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Según vecinos, la víctima, identificada como Eloísa Sánchez, encendió la luz de su vivienda y ocurrió un flamazo que terminó en incendio.

“Fue un flamazo cuando intentó prender la luz. Llamamos a la ambulancia y no llegó”, relató Gerardo Valencia, vecino del lugar.

Las autoridades locales mantienen los operativos de búsqueda y rescate en distintas zonas del municipio, mientras aumenta la cifra de víctimas por las fuertes lluvias e inundaciones que golpearon a Poza Rica y otros municipios del norte de Veracruz.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento