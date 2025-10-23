“Sólo vinieron a tomarse la foto”: damnificado de Álamo, Veracruz, exhibe falta de apoyo

GENERANDO AUDIO...

Entre gritos y reclamos, vecinos de la colonia Pantepec, en el municipio de Álamo, Veracruz, recibieron a la presidenta municipal, quien fue increpada por acudir a la zona 14 días después de las inundaciones. En un video difundido por los habitantes, se observa cómo la alcaldesa es confrontada por los damnificados antes de abandonar el sitio.

El afectado Juan Javier Roldán, autor de la grabación, declaró que son 50 colonias y 30 comunidades las que resultaron dañadas por las lluvias y acusó la falta de presencia del Gobierno municipal desde el inicio de la emergencia. “La alcaldesa quiso venir a tomarse la foto cuando ya llevamos dos semanas entre el lodo. La gente está cansada, hay mucho sentimiento e impotencia”, expresó.

“Nos sentimos solos y sin coordinación”

Roldán señaló que la única respuesta llegó por parte del Gobierno estatal y federal, cinco días después de la catástrofe. Dijo que la ayuda es insuficiente y carece de logística: “Hay marinos, ejército y policías, pero sin herramientas ni víveres; los militares piden palas y escobas a los vecinos para poder limpiar”.

También denunció que la falta de estrategia ha retrasado las labores de saneamiento. “Llevan apenas un 30% de avance. Los vehículos enviados para limpieza no los quieren ensuciar y eso detiene todo el proceso”, aseguró.

Colonias aisladas y sin servicios básicos

El habitante explicó que dos puentes principales resultaron severamente dañados, dejando incomunicadas al menos 10 comunidades. Además, informó que la energía eléctrica no se ha restablecido totalmente, pues las torres de la CFE fueron arrasadas por el río Pantepec. “Tenemos luz con generadores, pero no alcanza para las bombas de agua”, dijo.

Sobre el abasto de agua potable, Roldán afirmó que el suministro sigue interrumpido y que los pozos han sido reactivados con bombas de gasolina. También reportó un derrame de hidrocarburos que contaminó los arroyos de cuatro comunidades.

“No hay estrategia”

El damnificado acusó que los comedores y módulos médicos se instalaron a 2 kilómetros de las zonas afectadas, dificultando el acceso para quienes siguen viviendo entre el lodo. “Sí hay presencia del Gobierno, pero sin estrategia. No traen plan para solventar las necesidades del municipio”, lamentó.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Con más de 120 mil habitantes y las 50 colonias totalmente inundadas, Álamo enfrenta una crisis sanitaria y de servicios básicos. “La gente está conteniendo su enojo, pero la impotencia es mucha. Vemos funcionarios bailando o posando mientras aquí seguimos sin ayuda real”, concluyó Roldán.