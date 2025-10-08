Suspenden clases por lluvias intensas este miércoles 8 de octubre en Veracruz
Derivado del pronóstico de lluvias intensas que se esperan en todo el estado de Veracruz, el Comité Estatal de Emergencias del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación determinaron la suspensión general de clases en los 212 municipios este miércoles 8 de octubre, para todos los turnos y niveles educativos, así como las labores docentes y administrativas en los centros escolares.
- Se mantiene activa una Alerta Gris y el SIAT-Ver en Fase de Organización, ante las lluvias que podrían presentarse hasta el próximo sábado.
Lluvias cancelan clases en Veracruz
[PUEDES LEER: Huracán Priscilla provocará lluvias torrenciales y oleaje elevado en México]
La actividad convectiva sobre el suroeste del Golfo de México traerá abundantes lluvias en el sur de los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, como resultado de la interacción entre una vaguada con eje en la Sonda de Campeche y la circulación del disturbio tropical 90E en el Pacífico.
Se recomienda vigilar los niveles de ríos y arroyos de respuesta rápida, prestar atención a posibles derrumbes y deslaves, evitar cruzar corrientes crecidas y reportar cualquier emergencia al 911.