Suspenden clases por lluvias intensas este miércoles 8 de octubre en Veracruz

| 12:08 | José Manuel Alor | UnoTV | Veracruz
Suspenden clases. Foto: Cuartoscuro

Derivado del pronóstico de lluvias intensas que se esperan en todo el estado de Veracruz, el Comité Estatal de Emergencias del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación determinaron la suspensión general de clases en los 212 municipios este miércoles 8 de octubre, para todos los turnos y niveles educativos, así como las labores docentes y administrativas en los centros escolares.

  • Se mantiene activa una Alerta Gris y el SIAT-Ver en Fase de Organización, ante las lluvias que podrían presentarse hasta el próximo sábado.

Lluvias cancelan clases en Veracruz

La actividad convectiva sobre el suroeste del Golfo de México traerá abundantes lluvias en el sur de los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, como resultado de la interacción entre una vaguada con eje en la Sonda de Campeche y la circulación del disturbio tropical 90E en el Pacífico.

Se recomienda vigilar los niveles de ríos y arroyos de respuesta rápida, prestar atención a posibles derrumbes y deslaves, evitar cruzar corrientes crecidas y reportar cualquier emergencia al 911.

