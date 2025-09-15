GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El municipio de Coahuitlán, Veracruz, informó que el tradicional Grito de la Independencia y desfile conmemorativo quedan suspendidos, sumándose así al menos a tres municipios más de la entidad que han decidido no realizar festividades el 15 de septiembre por la inseguridad.

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Coahuitlán informó que decidió suspender el Grito de la Independencia, el 15 de septiembre, y el desfile conmemorativo que se realizaba año con año el 16 de septiembre para salvaguardar la integridad física de la población.

“Considerando los hechos de violencia que han venido ocurriendo en municipios vecinos que forman parte de la Sierra del Totonacapan; priorizando en todo momento la integridad física de nuestra población y comunidad educativa”, informó el Ayuntamiento.

¿Qué otros municipios de Veracruz han cancelado el Grito de la Independencia?

Coxquihui

El alcalde de Coxquihui, Veracruz, Pablo Gómez, informó que debido a la violencia se suspenden las celebraciones patrias en el municipio.

“Motivos, creo que hay de sobra, su servidor trata de velar por la integridad de los ciudadanos y alumnos. Críticas vendrán, pero se prefiere eso a un hecho lamentable”, escribió el edil en redes sociales.

Zozocolco de Hidalgo

En el municipio de Zozocolco de Hidalgo, autoridades decidieron cancelar las festividades por el Grito de la Independencia y el desfile conmemorativo del 16 de septiembre.

“Dicha decisión obedece a los hechos ocurridos recientemente en la región, y que, si bien no son propios de nuestro municipio, tiene como propósito resguardar en todo momento la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes, quienes representan el pilar fundamental de nuestra sociedad, pero también a los adultos quienes tradicionalmente acuden a este festejo patrio“, informó el Ayuntamiento en un comunicado.

Cerro Azul

Mediante un comunicado, el Ayuntamiento de Cerro Azul informó que decidió cancelar el evento cultural programado para la noche del 15 de septiembre.

“En el lugar, se llevará a cabo únicamente el protocolo oficial dentro de las instalaciones de la Presidencia Municipal, priorizando en todo momento la seguridad y bienestar de la población”, informó.