“Te presentas 14 días después”: habitantes lanzan lodo e insultos a alcaldesa de Álamo

Los habitantes mostraron su descontento. Foto: Gettyimages

El municipio Álamo, en Veracruz, vivió momentos de tensión cuando la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta Pardo fue recibida con gritos, reclamos y hasta lodo por parte de los damnificados de las recientes inundaciones. El enojo ciudadano se desbordó luego de que la edil apareciera 14 días después de las lluvias provocadas por las tormentas tropicales Raymond y Priscila, que dejaron severos daños en varias colonias del municipio.

“Te presentas 14 días después”: alcaldesa de Álamo es atacada con lodo

El pasado 22 de octubre, la presidenta del municipio veracruzano acudió a la colonia Pantepec para conocer el panorama en la zona; sin embargo, su llegada no fue bien recibida, pues a los pocos minutos de llegar los vecinos le reclamaron que tardara en acudir. El hecho quedó grabado en un video viralizado en redes sociales.

“¿Catorce días después te presentas?”, gritó una habitante visiblemente molesta, mientras un grupo de nueve vecinos impedía que alguien hablara con la funcionaria. Los pobladores, con el lodo aun cubriendo las calles, comenzaron a arrojarle tierra y desechos en señal de protesta.

Al verse rodeada por los reclamos, Arrieta Pardo optó por retirarse a pie por un puente peatonal, mientras seguían lanzándole lodo y gritos de “¡Fuera!”. Incluso una mujer la siguió durante algunos metros sin dejar de reprocharle su falta de apoyo durante los días más críticos de la emergencia.

Lodazos no son la primera polémica de la alcaldesa de Álamo

Cabe precisar, que la molestia hacia la presidenta municipal no es nueva, pues la semana pasada, vecinos de la colonia Niños Héroes llevaron escombros y basura hasta la casa de la alcaldesa en el ejido Pueblo Nuevo, en protesta por no haber tomado acciones inmediatas tras las recientes inundaciones.

A esto se suman los señalamientos de presuntas irregularidades administrativas en su gestión. De acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la cuenta pública 2024 arrojó un posible daño patrimonial de más de 22 millones de pesos, que el municipio no logró justificar.

Al momento, la alcaldesa de Álamo no ha emitido ningún pronunciamiento sobre lo ocurrido ni sobre las crecientes críticas de los ciudadanos.