Tiktoker salva a perritos de inundaciones en Poza Rica y le “llueven” corazones

En Poza Rica, Veracruz, sigue el apoyo a damnificados. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Poza Rica, Veracruz, continuaron las intensas actividades de apoyo a los damnificados. Sin embargo, el creador de contenido @richarddvilla compartió en su cuenta de TikTok un video en el que rescató a varias mascotas atrapadas por las lluvias.

Video del rescate de mascotas

El apoyo de la ciudadanía se mantuvo en diversas zonas. En Poza Rica, una de las más afectadas, el creador de contenido @richarddvilla, compartió un par de videos donde se observa el rescate de mascotas.

Además de auxiliar a los animales, también brindó apoyo a adultos mayores. En las imágenes se observa que el nivel del agua era alto, casi a la altura de las rodillas. Las personas y las mascotas fueron transportadas en una camioneta.

Otro rescate fue el de un perrito que desde hace tres días estaba desaparecido, su dueña regresó a la zona afectada y lo encontró.

Trabajos para reconectar caminos

Las autoridades continuaron con las labores de apoyo en las zonas más afectadas. Durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se informó que se instalará un puente provisional en la zona Huayacocotla–Zontecomatlán y que se evalúa una plataforma para comunicar Ilamatlán, con el apoyo de la CFE y sus helicópteros, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, trabajando de manera coordinada, escribió la gobernadora Rocío Nahle en sus redes sociales.

Además, indicó que llegará más maquinaria a Poza Rica y Álamo “para reforzar las labores de limpieza tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias”, añadió la mandataria estatal.