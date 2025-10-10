GENERANDO AUDIO...

Inundaciones en el estado de Veracruz. Foto: José Manuel Alor

Hay emergencia en el norte de Veracruz por el desborde del río Cazones, el río en Poza Rica y el Tecolutla. La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz informó que este viernes continúan suspendidas las clases en al menos 39 municipios de la entidad.

Emergencia en Veracruz por desbordamiento de ríos e inundaciones

Hasta el momento, se contabilizan 48 municipios afectados y 41 comunidades de la huasteca; de ellos, tan sólo en el municipio de Álamo Temapache hay cerca de 5 mil viviendas afectadas.

Actualmente, se encuentran activos el Plan DN-III-E y el Plan Marina con el rescate de personas que han quedado atrapadas, y se han dispuesto 10 refugios temporales.

Este viernes se dio a conocer que el municipio de Poza Rica se encuentra bajo el agua, el nivel del río incrementó súbitamente y hay personas atrapadas en los techos de sus viviendas.

En el municipio de Gutiérrez Zamora también se reportan decenas de viviendas bajo el agua y personas damnificadas por el desborde de los ríos en Tecolutla de Veracruz. Ahí se han activado brigadas de apoyo para las personas atrapadas en sus viviendas.

“Nos agarró de sorpresa, porque subió en tan sólo unas horas. A partir de las 9:00 de la mañana se mantuvo hasta el nivel del azulejo, ahorita ya bajó el nivel. Me comentan que así fue en el año 1999, esperemos que no se repita”, mencionó Rubén Rosa, una de las personas afectadas por las inundaciones.

Dos muertos por lluvias en Querétaro y Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum informó durante la conferencia mañanera de este viernes que las lluvias del día de ayer dejaron un saldo de dos personas fallecidas en los estados de Querétaro y Veracruz.

“Me lo comentó el gobernador de Querétaro, cuando hablé con él, parece que fue un arrastre de las lluvias (…) la gobernadora del estado de Veracruz también nos informó de un policía que a la hora de rescatar a algunas personas que estaban en un lugar inundado falleció”.

5 mil viviendas afectadas en Veracruz por lluvias

Las lluvias de este jueves en todo el país afectaron principalmente la zona de la Huasteca, que abarca los estados de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, además del municipio de Zihuatanejo, en Guerrero, reportó de manera preliminar la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velazquez Alzúa.

En la mañanera de Palacio Nacional, Sheinbaum informó que en el estado de Veracruz 38 municipios resultaron afectados, pero Álamo fue el más impactado, dejando daños estimados en alrededor de 5 mil viviendas.

Aseguró que en las zonas de mayor afectación se han habilitado albergues temporales y dijo que el Ejército Mexicano ya aplica el Plan DN III-E y la Semar, el Plan Marina, ambos de auxilio a la población.

121 comunidades de Querétaro afectadas por las lluvias; hay un muerto

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, informó que el saldo preliminar tras las lluvias de ayer jueves es de 147 viviendas afectadas en 121 comunidades. Las afectaciones se presentaron en los municipios de Jalpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Peñamiller y principalmente en San Joaquín.

También mandó un pésame a la familia de un niño que murió tras un deslave en la comunidad de Agua Fría de Gudiño, delegación de Bucareli.

El Gobierno del estado también activó un plan de acción para ayudar a las familias perjudicadas por las lluvias: Se habilitaron 7 refugios en los que se ofrecen alimentos, atención médica y espacios seguros; además, Protección Civil trabaja en la liberación de las vialidades bloqueadas.

Las precipitaciones alcanzaron los 147 milímetros, lo que equivale al 15% de la lluvia que cae en la zona en todo un año.



Suspenden servicio de autobuses por afectaciones provocadas por Raymond



Debido a las “afectaciones de la tormenta tropical Raymond“, la compañía de autobuses ADO informó que se suspende el servicio hacia las ciudades de Poza Rica, Tuxpan, Naranjos, Tampico, Cerro Azul, Papantla, Gutiérrez Zamora, Huauchinango, Tecolutla, Huejutla, Martínez de la Torre, San Rafael, Reynosa, Matamoros, Chicontepec, Tantoyuca y Pánuco.

