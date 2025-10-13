van-29-muertos-18-desaparecidos-y-40-municipios-afectados-en-veracruz

GENERANDO AUDIO...

Veracruz, el estado más afectado por las lluvias. Foto: Cuartoscuro

Tras las intensas lluvias, en Veracruz van 29 muertos, 18 desaparecidos y 40 municipios afectados, 22 de ellos resultaron gravemente dañados, informó Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, agradeció el apoyo de la federación y explicó que hay 40 municipios afectados y seis están incomunicados.

En los seis municipios se tienen 81 comunidades incomunicadas, por ello, se construyeron cuatro puentes aéreos en la Sierra de Huayacocotla y ocho helicópteros realizan vuelos para brindar apoyo a dichas comunidades.

“Prácticamente en la zona norte, en el desbordamiento del río Cazones, Pantepec y Moctezuma, y los escurrimientos que tememos de los estados vecinos. Tenemos un aproximado de 300 mil personas afectadas y hemos instalado 51 refugios temporales con 3 mil 279 personas refugiadas y se han rescatado a 3 mil 39 personas”, dijo la gobernadora de Veracruz.

Municipios afectados

De los 40 municipios afectados, 22 resultaron fuertemente dañados:

Espinal Coyutla Poza Rica Cazones Tihuatlán Coatzintla Álamo Ixhuatlán de Madero Benito Juárez Tantoyuca Tempoal El Higo Platón Sánchez Chalma Zontecomatlán Ilamatlán Texcatepec Zacualpan Huayacocotla Tuxpan Gutiérrez Zamora Tecolutla

El Gobierno estatal con apoyo de la federación ayuda a la ciudadanía que resultó afectada por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.