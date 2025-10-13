Van 29 muertos, 18 desaparecidos y 40 municipios afectados en Veracruz por lluvias

| 13:00 | E. Santiago | Agencias
van-29-muertos-18-desaparecidos-y-40-municipios-afectados-en-veracruz
Veracruz, el estado más afectado por las lluvias. Foto: Cuartoscuro

Tras las intensas lluvias, en Veracruz van 29 muertos, 18 desaparecidos y 40 municipios afectados, 22 de ellos resultaron gravemente dañados, informó Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, agradeció el apoyo de la federación y explicó que hay 40 municipios afectados y seis están incomunicados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

En los seis municipios se tienen 81 comunidades incomunicadas, por ello, se construyeron cuatro puentes aéreos en la Sierra de Huayacocotla y ocho helicópteros realizan vuelos para brindar apoyo a dichas comunidades.

“Prácticamente en la zona norte, en el desbordamiento del río Cazones, Pantepec y Moctezuma, y los escurrimientos que tememos de los estados vecinos. Tenemos un aproximado de 300 mil personas afectadas y hemos instalado 51 refugios temporales con 3 mil 279 personas refugiadas y se han rescatado a 3 mil 39 personas”, dijo la gobernadora de Veracruz.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Municipios afectados

De los 40 municipios afectados, 22 resultaron fuertemente dañados:

  1. Espinal
  2. Coyutla
  3. Poza Rica
  4. Cazones
  5. Tihuatlán
  6. Coatzintla
  7. Álamo
  8. Ixhuatlán de Madero
  9. Benito Juárez
  10. Tantoyuca
  11. Tempoal
  12. El Higo
  13. Platón Sánchez
  14. Chalma
  15. Zontecomatlán
  16. Ilamatlán
  17. Texcatepec
  18. Zacualpan
  19. Huayacocotla
  20. Tuxpan
  21. Gutiérrez Zamora
  22. Tecolutla

El Gobierno estatal con apoyo de la federación ayuda a la ciudadanía que resultó afectada por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.

[TE PUEDE INTERESAR: Videos del desastre: suben a 44 los muertos y siguen desaparecidos por lluvias]

“Ha sido un trabajo muy fuerte, zonas muy afectadas. El apoyo que hemos tenido de la federación, municipal y sociedad (fue muy importante). Hace 48 horas estábamos en conducción de inundación en Álamo”, agregó Nahle.

Te recomendamos:

“Tenemos paz en Oriente Medio”, declara Trump en cumbre sobre Gaza en Egipto

Internacional

“Tenemos paz en Oriente Medio”, declara Trump en cumbre sobre Gaza en Egipto

Suman 65 desaparecidos por lluvias; ¿dónde se pueden reportar?

Nacional

Suman 65 desaparecidos por lluvias; ¿dónde se pueden reportar?

¿Qué significan los colores de las alertas por lluvias?

Nacional

¿Qué significan los colores de las alertas por lluvias?

Condenan a estudiante que dio alcohol a su perro en Chihuahua

Chihuahua

Condenan a estudiante que dio alcohol a su perro en Chihuahua

Etiquetas: ,