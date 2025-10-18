Vecinos y voluntarios unen esfuerzos para levantar Poza Rica

GENERANDO AUDIO...

En Poza Rica, Veracruz, vecinos se han unido para apoyar a las familias afectadas por las recientes inundaciones. Ante la falta de presencia de brigadas oficiales, habitantes como Luis Rodríguez recorren las zonas más dañadas para llevar víveres, agua y artículos de limpieza a quienes lo perdieron todo.

Las colonias Granjas, La Esperanza, Morelos, Ignacio de la Llave y Pozo 174 son algunas de las más afectadas, donde el nivel del agua aún alcanza entre la pantorrilla y la rodilla, según testimonios de los propios vecinos. Sin electricidad y entre fuertes olores a lodo y desechos, los habitantes intentan limpiar lo que queda de sus viviendas.

Rodríguez, junto con un grupo de amigos y rescatistas conocidos como Los Capivaras, ha trabajado desde el primer día para entregar alimentos, cloro y productos de higiene. “Aquí no hay gobierno, somos la gente ayudando a la gente”, dijo durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

Luis explicó que cada noche ingresan a las colonias más dañadas porque durante el día las calles están ocupadas por maquinaria y trabajos de limpieza. Aunque enfrentan obstáculos, como la falta de luz y los caminos llenos de lodo, la comunidad no se detiene. “Vinimos a buscar personas que necesitan cena, agua y medicinas”, contó mientras recorría las calles inundadas.

Vecinos de otros municipios, como Perote, también han llegado para ofrecer apoyo con maquinaria y transporte. Las redes sociales se han convertido en el principal canal para coordinar donaciones y voluntarios. Rodríguez invitó a la población a seguir sus cuentas en TikTok (@PHELPS-13), donde comparte videos en vivo del rescate y entrega de ayuda.

Poza Rica sigue necesitando apoyo

Luis anunció que viajará a Ciudad de México para recolectar víveres y medicamentos, pues la situación sanitaria empieza a complicarse. “La gente ya tiene náuseas, el olor es muy fuerte, pero seguimos aquí por los que más lo necesitan”, afirmó.

Las labores de limpieza continúan y los pobladores confían en que, con el esfuerzo colectivo, Poza Rica se levantará.